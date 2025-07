En Pobre Novio, las tensiones continúan aumentando en la vida de Isabela, especialmente con su madre, Stella, quien sigue intentando resolver la situación con Eduardo, el hombre con quien su hija mantiene una relación complicada.

Después de que Isabela le dejara claro que no quería tenerla más en su vida, Stella decidió aclarar las cosas con Eduardo y en su conversación, le explicó que su hija realmente no estaba enamorada de él.

Al regresar al departamento donde Isabela vive con Mónica, Stella tuvo una conversación con la mejor amiga de su hija, buscando una solución a la situación. “Le dije que es imposible que no se haya dado cuenta”, le comentó a Mónica, refiriéndose a cómo Eduardo se negaba a ver la realidad sobre la relación con Isabela.

La madre, insistente, sugirió algo más arriesgado: “¿Y si intentas reconquistarlo?”. Mónica, sorprendida por la propuesta, rechazó rotundamente la idea: “No le voy a hacer eso a Isa, esto ya pasó antes y fue terrible, no quiero hacerme daño porque él no me quiere y ya lo entendí”, respondió.

Mónica continuó: “Es probable que Isa no sea tan infeliz con Eduardo como tú crees, va a ser muy difícil si cuestionas sus decisiones”. En ese momento, Isabela irrumpió en la conversación, sorprendida al ver a su madre en su casa. La joven no solo se sorprendió, sino que también se molestó por la presencia de Stella.

¿Qué pasará ahora con la relación entre Isabela y Stella? ¿Logrará Mónica mantenerse al margen de las tensiones o se verá atrapada entre las decisiones de ambas? No te pierdas los próximos episodios de Pobre Novio para descubrir cómo se resuelve este complejo triángulo de emociones.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

