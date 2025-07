En Pobre Novio, la situación entre Stella y Eduardo llegó a un punto crítico cuando ambos se sentaron a hablar sobre la relación que el empresario tiene con Isabela. Lo que comenzó como una conversación tranquila, terminó desbordando las tensiones entre ellos.

“Bela está enamorada de otro hombre, es imposible que no te hayas dado cuenta, y yo quiero que sea feliz”, le dijo Stella, dejando clara su preocupación por el futuro de su hija. El comentario dejó a Eduardo bastante molesto, quien respondió de manera airada: “He tenido mucha paciencia contigo, te desapareces veinte años y crees que conoces a tu hija”, marcando el tono de su frustración con Stella.

Eduardo no cedió en su postura. “Eso no es tu problema”, respondió. Ante la indiferencia del empresario, Stella trató de hacerle entender lo difícil que sería para su hija vivir con alguien que no la ama: “Eres viudo, si ya has conocido el amor, va a ser un infierno vivir con alguien que no te ama”.

Su respuesta fue tajante y, para sorpresa de Stella, añadió algo que cambiaría el curso de la conversación: “Es una lástima que no nos llevemos bien, porque quieras o no, vas a ser mi suegra”. Pero no terminó ahí. “Yo nunca voy a renunciar a tu hija, tú deberías renunciar a ella, por algo no te quiere ver”, sentenció, dejando claro que su determinación era inquebrantable.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

