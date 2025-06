Luego de que Pamela pusiera fin a su relación con Arturo, la tensión no tardó en subir. En este nuevo capítulo de Pobre Novio, la joven tomó una firme decisión tras recibir una inesperada llamada de su expareja, quien, intentando quedar bien, le ofreció todos los regalos que alguna vez le dio.

Todo esto, después de que él prácticamente admitiera que ya no sentía lo mismo por ella y que en realidad sus sentimientos estaban empezando a inclinarse por Vilma. Ese fue uno de los factores que detonó el quiebre entre ellos.

“¿Llegaste bien? Después de todo este tiempo que hemos estado juntos, no quiero que te quedes sin nada, todos los regalos que te hice son tuyos, puedes venir a recogerlos o sino yo te los envío”, le dijo Arturo con tono conciliador.

Pero lejos de conmoverla, sus palabras solo causaron más molestia en Pamela, quien no dudó en ponerle un alto. “¿Para eso me llamas? Si yo estaba contigo no era por tus regalos, yo voy a empezar a trabajar”, respondió molesta. Y agregó sin titubear: “No necesito tu ayuda, métete tus contactos por donde no te dé el sol”, antes de colgar la llamada.

¿Qué les espera ahora a Pamela y Arturo tras este quiebre definitivo? ¿Cómo reaccionará Vilma si se entera de esta conversación? No te pierdas lo que viene en Pobre Novio.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

