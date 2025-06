En Pobre Novio, Génesis vive uno de los momentos más difíciles desde que descubrió su embarazo. Con el corazón en la mano, decidió contarle a su madre, que vive en Venezuela, la noticia que tanto le costaba revelar. Lejos de recibir apoyo, la joven fue duramente juzgada y terminó completamente derrumbada emocionalmente.

Entre lágrimas, le confesó a Marcos: “A mi madre no le gustó nada el tema del embarazo y me gritó horrible”. Él intentó calmarla con palabras de consuelo, pero Génesis se mostró inconsolable y dejó claro que la situación la sobrepasaba: “Tú no entiendes que mi mamá no es como la tuya, me pidió que me vaya a Venezuela porque quiere que mi hijo nazca allá”.

Marcos quedó completamente atónito ante la posibilidad de que Génesis se fuera del país. Pero su sorpresa fue aún mayor cuando ella, entre lágrimas y con evidente dolor, le dijo: “Yo creo que es lo mejor, ya que así no te arruino la vida y puedes seguir con tus estudios”.

¿Será este el fin de la historia entre Génesis y Marcos? ¿Tomará ella la decisión de irse a Venezuela? No te pierdas lo que viene en Pobre Novio.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

