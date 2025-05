En el nuevo capítulo de Pobre Novio, Santiago vive un momento de profunda incertidumbre al enfrentarse a las verdaderas intenciones de Alicia, luego de intentar, sin éxito, reconstruir su relación. Aunque ella iba a confesarle que deseaba convertirse en madre, él decidió que era momento de ponerle punto final a ese vínculo forzado. Sin embargo, la reacción de Alicia fue completamente inesperada: no solo se negó a aceptar la ruptura, sino que también lo amenazó con acciones legales.

“No me contesta y no sé dónde está, tomó pésimo mi decisión de terminar“, le dijo Santiago a su mejor amigo Johnny, visiblemente afectado. Luego agregó: “Le dije que quería terminar y me dijo que habían temas legales de por medio“. La respuesta de Johnny fue clara y preocupante: “Te puede denunciar a ti y a la empresa por incumplimiento de contrato y le tendrás que pagar una multa millonaria“. Con el rostro serio, Santiago reflexionó en voz alta: “Nunca pensé que me amenazaría con demandarme por no querer embarazarla“.

¿Qué hará ahora Santiago ante esta amenaza? ¿Tomará medidas legales o se verá forzado a seguir en una relación que ya no quiere? No te pierdas el próximo capítulo de Pobre Novio para descubrir qué decisión tomará.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

