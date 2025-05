En un nuevo episodio de Pobre Novio, la tensión aumenta luego de que Santiago revelara un detalle íntimo que podría cambiarlo todo. Aunque su relación con Alicia no funcionó como esperaban, ambos compartieron momentos de cercanía. A pesar de haber acordado que no tendrían hijos, todo indica que las cosas podrían haber tomado otro rumbo.

En una sincera conversación con Johnny, Santiago confesó: “Vi en la computadora de Alicia que ella estaba viendo cómo calcular los días fértiles“. De inmediato, su amigo le preguntó con preocupación: “¿Crees que esté embarazada?“. A lo que Santiago respondió: “No sé Johnny, ella toma pastillas“. Sin embargo, esa explicación no convenció del todo a Johnny, quien insistió: “¿Y tú también te cuidas, no?“. Fue entonces cuando Santiago, visiblemente nervioso, reveló: “Solo hemos estado dos veces juntos, una me cuidé y en la otra no estaba pensando, me descuidé por despecho“.

Johnny intentó tranquilizarlo y le aconsejó esperar a ver qué sucede antes de sacar conclusiones apresuradas.

¿Está realmente Alicia embarazada? ¿Cómo enfrentará Santiago esta nueva posible complicación? No te pierdas el próximo capítulo de Pobre Novio para descubrirlo.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

