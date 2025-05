Los sentimientos están a flor de piel en el nuevo capítulo de Pobre Novio, donde los personajes enfrentan momentos decisivos que podrían cambiar el rumbo de sus vidas. Desde secretos revelados hasta peticiones inesperadas, este episodio ha sido uno de los más intensos.

Por un lado, Santiago se encuentra atrapado en una compleja situación con Alicia, quien no acepta el fin de su relación y lo presiona con la idea de tener un hijo. A pesar de que él ha sido claro al decir que no quiere formar una familia con ella, Alicia insiste e incluso revela a sus amigas que dejó de tomar pastillas sin que él lo supiera, aumentando la tensión entre ambos. Mientras tanto, Santiago confiesa a Johnny que no se cuidó en uno de sus encuentros con Alicia, lo que deja abierta la posibilidad de un embarazo no deseado.

En otro plano, el amor también golpea la puerta de Johnny, quien da un paso valiente al buscar a Pamela en casa de su madre para pedirle formalmente una oportunidad como pareja. Ambos han compartido una amistad de años y ahora podrían iniciar una nueva etapa.

Además, Manu, la hija de Eduardo, sorprende a todos al pedirle a él y a Isa que le den un hermanito, reflejando el deseo de unión y familia que se respira en el ambiente. La situación deja a la pareja pensando en un futuro juntos más sólido.

Con varias historias cruzadas y emociones al límite, este capítulo de Pobre Novio nos deja muchas preguntas abiertas: ¿Está Alicia embarazada? ¿Cómo enfrentará Santiago esta presión? ¿Nacerá el amor entre Johnny y Pamela? ¿Responderán Isa y Eduardo al deseo de Manu? No te pierdas todo lo que ocurre en este nuevo episodio de Pobre Novio, donde el amor, la verdad y los sueños de familia se enfrentan cara a cara.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

