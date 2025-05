En el más reciente capítulo de Pobre Novio, una impactante confesión de Alicia podría cambiar el rumbo de la historia. Aunque Santiago fue claro al decirle que no quería ser padre, Alicia tomó una decisión sin su consentimiento. Hace algunos episodios se vio cómo tiraba una pastilla al inodoro, y ahora se confirmó lo que muchos sospechaban.

Durante una conversación con Sara, Alicia dejó al descubierto su secreto: “Puede que ya no tenga que convencerlo (de ser papás)“. Al escuchar eso, Sara le preguntó directamente si estaba embarazada, a lo que Alicia respondió: “No sé, hace un tiempo hice algo, dejé de tomar pastillas hace algunas semanas, me enamoré de Santiago y quería tener un hijo con él“.

Preocupada, Sara le dijo: “Tienes que hacerte un test de embarazo pronto“. Justo en ese momento, Santiago llamó al celular de Alicia, pero Sara, incómoda con la situación, decidió mentir y dijo que no estaba con ella.

¿Está Alicia realmente embarazada? ¿Cómo reaccionará Santiago al saber que ella dejó de cuidarse sin decirle nada? No te pierdas lo que viene en Pobre Novio, cada vez más intenso.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

