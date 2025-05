En Pobre Novio, Santiago parece que finalmente está bien con Alicia, quien incluso comienza a plantearse la idea de dar el siguiente paso y formar una familia. Sin embargo, él sigue sin poder dejar de pensar en Isabela. Fue así como, en un momento de impulso, se escabulló en su oficina para hablarle de nuevo sobre sus sentimientos.

“Tú tienes a Alicia, ya no me necesitas a mí”, le dijo Isabela, con una mezcla de tristeza y resignación. Pero Santiago no se detuvo, la miró fijamente y, sujetándole las manos, respondió: “Por supuesto que te necesito, a cada segundo y a cada instante de mi vida”.

El ambiente en la oficina se cargó de tensión, e Isabela, sorprendida por esas palabras tan directas, se quedó en silencio por un momento. Pero, al ver la sinceridad en los ojos de Santiago, se levantó y le preguntó, aún desconcertada: “¿No te has puesto a pensar que tal vez Alicia sí quiera ser mamá?”

Santiago se quedó pensativo por un segundo antes de responder con firmeza: “Yo no quiero tener hijos con Alicia, no me interesa. Si algún día soy padre, va a ser contigo”.

¿Cómo reaccionará Isabela a la sinceridad de Santiago? ¡No te pierdas el próximo episodio de Pobre Novio para descubrir cómo se resuelve este triángulo amoroso!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR