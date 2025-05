En Pobre Novio, el episodio 124 dejó a los televidentes al borde del asiento con una serie de momentos clave que movieron por completo las relaciones entre los personajes. Pamela decidió marcharse de la casa de Arturo, tras confirmar que él ya no estaba enamorado de ella y que sus sentimientos se inclinaban hacia Vilma. “Aunque no creas, aún tengo un poco de dignidad”, dijo entre lágrimas mientras empacaba sus cosas y le devolvía todos los regalos, reafirmando que nunca estuvo interesada en su dinero. “Me voy igual que como vine, sin nada”, remató antes de cerrar la puerta detrás de ella.

Antes de irse, Johnny la abrazó conmovido y le dijo: “Te voy a extrañar”, mientras Pamela se despedía entre lágrimas. Luego, el joven no dudó en encarar a Arturo: “Me da rabia que la haya hecho sufrir”, le recriminó, acusándolo de haber roto el corazón de alguien que lo dejó todo por amor. Arturo intentó justificarse, pero sus palabras no convencieron a Johnny ni al público.

Por otro lado, el capítulo también mostró un giro importante en la historia de Santiago e Isa. Él irrumpió en su oficina para aclararle el falso embarazo de Alicia y confesarle que aún la ama profundamente. “Si algún día soy padre, va a ser contigo”, le dijo mirándola a los ojos, dejando clara su decisión de dejar atrás su relación con Alicia. Mientras tanto, Alicia, presionada por su entorno, tomó una decisión inesperada: tiró una pastilla anticonceptiva al inodoro, dejando en duda si realmente quiere formar una familia con Santiago o si simplemente está cediendo a las expectativas ajenas.

¿Qué pasará ahora que Pamela se fue de la casa de Arturo? ¿Logrará Johnny mantenerse al margen o su cercanía con ella crecerá aún más? ¿Podrá Santiago recuperar el corazón de Isa o será demasiado tarde? ¡No te pierdas el próximo episodio de Pobre Novio para descubrir cómo sigue esta historia cargada de emociones, conflictos y nuevas oportunidades!

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

Todos los capítulos de "Pobre Novio" están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.

No te pierdas el REACT EN VIVO de "Pobre Novio" con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES.

