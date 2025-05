En Pobre Novio la relación entre Arturo y Pamela llegó a su fin cuando Pamela decidió que ya no podía seguir en un romance donde Arturo poco a poco se estaba enamorando de Vilma.

En una escena cargada de tensión, mientras Pamela empacaba sus cosas, Arturo trató de hablar con ella: “Pamela, no quiero que te vayas así, por favor hablemos”, dijo el empresario.

Pamela, visiblemente dolida, le respondió: “Si ya no me amas y no estás enamorado, ¿qué puedo hacer?” y, con rabia, añadió: “Aunque no creas, aún tengo un poco de dignidad, esta no es mi decisión, tú decidiste terminarme, antes hiciste que dejara todo por ti y ahora me tiras a la calle como cualquier cosa”.

Con esas palabras, Pamela terminó de empacar sus maletas y le dejó todos los regalos que Arturo le había dado, desafiando sus dudas sobre su verdadero interés: “¿Pensabas que estaba interesada en tu plata? ¡Todos lo pensaron!”. Arturo, tratando de aclarar, le dijo que no lo creía, pero Pamela no se detuvo: “Me voy igual que como vine, sin nada” dijo antes de salir de la casa.

¿Qué pasará con Pamela ahora? ¿Será este el fin definitivo de su relación con Arturo o aún hay alguna oportunidad para el perdón? ¿Qué papel jugará Vilma en todo esto? ¡No te pierdas el próximo episodio de Pobre Novio para descubrir cómo continúa esta historia llena de sorpresas y emociones!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

