En Pobre Novio, la ruptura entre Pamela y Arturo dejó una huella profunda en la joven, que decidió abandonar la casa de su expareja para regresar a vivir con sus padres. Tras su partida, Johnny, su mejor amigo, no pudo quedarse callado y le recriminó a Arturo por la forma en que terminó con ella.

“Ya estará feliz”, dijo el joven, mientras Arturo respondía con cierta indiferencia: “No pensé que se iría de un momento a otro, yo no la boté, uno no manda en las cosas del corazón”.

Pero Johnny no dejó pasar la oportunidad para descargar su enojo: “Usted la enamoró por gusto y le termina como si nada”, le dijo, visiblemente molesto. “Me da rabia que la haya hecho sufrir y felizmente tuvo la suficiente dignidad para irse”, agregó, haciendo hincapié en lo mal que Arturo había tratado a su amiga.

A pesar de las palabras de Johnny, Arturo permaneció en silencio, incluso cuando él continuó con sus reclamos: “Yo entiendo que usted está asustado por su enfermedad y por eso quiso conocer gente nueva, pero por cumplir esos caprichos, le ha hecho daño a gente que lo quiere”.

¿Qué hará Arturo ante el reclamo de Johnny? ¿Logrará encontrar alguna forma de reparar el daño que causó? ¿Cómo se recuperará Pamela de este golpe tan doloroso? ¡No te pierdas el próximo episodio de Pobre Novio para ver cómo sigue esta historia llena de emoción y giros inesperados!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

