En Pobre Novio, una nueva historia de amor, responsabilidad y decisiones difíciles comienza a tomar forma. Marcos y Génesis han recibido la impactante noticia de que serán padres. Aunque la emoción los acompaña, Marcos está en plena encrucijada: siente que debe asumir de inmediato el rol de proveedor y, por ello, considera abandonar la universidad para comenzar a trabajar.

Vilma, preocupada por el futuro de su hijo menor, le ha pedido que no deje sus estudios, recordándole que siempre fue su gran sueño. Pero hoy, fue el turno de Santiago, el propio Pobre Novio, de tener una conversación sincera con su hermano. “Yo te puedo ayudar con la plata de la rifa”, le ofreció, conmovido. Sin embargo, Marcos se mostró firme: “Gracias, pero no puedo, es mi hijo y me debo encargar yo. Quiero salir adelante con mi propio esfuerzo porque es lo que toca”.

Lejos de rendirse, Santiago insistió con cariño: “Ser un padre responsable también es ser una persona valiente. Cuentas conmigo para lo que necesites”. El gesto emocionó profundamente a Marcos, quien finalmente aceptó el apoyo diciendo: “Eres el mejor hermano del mundo… y el mejor padrino”, lo que llenó de alegría y orgullo a Santiago.

¿Tomará Marcos la decisión de continuar con sus estudios? ¿Cómo enfrentarán él y Génesis esta nueva etapa? ¿Será Santiago una figura clave para guiarlos? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Pobre Novio!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

