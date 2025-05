En Pobre Novio, los conflictos no dan tregua, y ahora es Isabela quien protagoniza un tenso momento tras enterarse del plan de Eduardo para asegurar que Santiago y Alicia formen una familia. Aunque Isabela y Santiago terminaron definitivamente, la noticia de un posible embarazo despertó en ella una fuerte incomodidad. Y es que Eduardo, decidido a bloquear cualquier posibilidad de reconciliación entre los exnovios, ha presionado a Alicia para que tenga un hijo con Santiago.

Sin poder contener su rabia, Isabela irrumpió en la oficina de Eduardo para enfrentarlo. “Esto es una locura, no puedes usar un embarazo para manipular a las personas”, le dijo, visiblemente alterada. Pero Eduardo, con tono frío y directo, le lanzó una frase que la dejó sin reacción: “A mí también me incomoda esto, pero quiero que me digas si el embarazo no te gusta por la ética o porque todavía te gusta Santiago”.

Las palabras la tomaron por sorpresa. Isabela, paralizada, no supo qué responder. La tensión quedó flotando en el aire, dejando claro que los sentimientos del pasado aún podrían estar presentes.

¿Realmente Isabela ha superado a Santiago? ¿Está Eduardo cruzando límites por orgullo o por amor? ¿Aceptará Alicia este plan? ¡No te pierdas lo que viene en los próximos capítulos de Pobre Novio!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

