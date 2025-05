Las tensiones siguen aumentando en Pobre Novio, especialmente tras la polémica propuesta de Eduardo para que Alicia se embarace de Santiago con la intención de recibir una gran suma de dinero. Mientras Isabela deja clara su oposición, ahora es Alicia quien comienza a generar dudas sobre sus verdaderos sentimientos.

Isabela, cansada de las manipulaciones, encaró a Eduardo cuando lo sorprendió conversando con Sara sobre el tema. “Alicia no está embarazada y pedirle que lo haga por plata es un asco”, dijo visiblemente molesta. Pero Eduardo, con su típica frialdad, retrucó: “¿Pero si tienen un hijo, por qué no podemos beneficiarnos nosotros?”. Ante eso, Isabela no dudó en dejar claro que Santiago no estaba de acuerdo.

Entonces vino la pregunta que puso en jaque a Alicia, quien justo llegaba a la conversación: “¿Estás segura que pasaste la página con Santiago?”, le lanzó Eduardo con mirada inquisidora. Sin dudar —pero visiblemente incómoda— Alicia respondió: “Sí, sí lo he hecho, pero esta es mi opinión como socia”.

¿Le está diciendo la verdad Alicia a Eduardo? ¿De verdad ha dejado atrás a Santiago o aún hay sentimientos ocultos? ¿Qué hará si Eduardo sigue adelante con su idea? ¡Descúbrelo todo en los próximos capítulos de Pobre Novio!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

