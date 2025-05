En Pobre Novio, la tensión entre Johnny y Santiago llegó a un punto crítico cuando Johnny le confesó a Santi lo que había guardado por tanto tiempo: sus sentimientos por Pamela. Le explicó que, a pesar de haber sido siempre su mejor amigo, había estado enamorado de Pamela desde siempre, incluso compartiendo un momento íntimo con ella.

Al principio, Santiago no podía creer lo que estaba escuchando, pero luego, con el corazón pesado, le preguntó: “¿De verdad estás enamorado de Pamela?”. A lo que Johnny, sin dudarlo, respondió: “Hasta las patas”.

La sorpresa de Santi fue grande, pero tras escuchar a su amigo, comenzó a comprender mejor la situación. Con una mirada pensativa, le dijo: “Eso quiere decir que probablemente estés más enamorado de lo que yo estuve de ella, entonces no me queda más que perdonarte”. Luego, con un tono de apoyo, añadió: “Tú has estado conmigo todo el tiempo, me acompañaste todo el tiempo”.

Johnny, completamente incrédulo, miró a Santiago y preguntó: “¿En verdad me vas a perdonar?”. Se levantó de su silla, visiblemente aliviado, y dijo: “Gracias, Santi, no sabes el peso que me has sacado de encima”. Los dos amigos se abrazaron, dejando atrás la tensión y el dolor.

¿Será este el comienzo de una nueva etapa para Johnny y Santiago? ¿Cómo afectará la relación entre ellos el perdón de Santi? No te pierdas los próximos episodios de Pobre Novio para descubrir cómo se desarrollan estos eventos.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR