En Pobre Novio, Betty siempre ha estado enamorada de César, aunque él, a pesar de haber tenido una aventura con ella, no ha querido formalizar nada. Hoy, cuando César intentó hablar con Betty sobre la relación que Vilma podría tener con Arturo, ella no lo dejó continuar.

Tras la insistencia de César, Betty se mostró visiblemente cansada y le dijo: “Me hartas, me cansas con el mismo tema”. Luego, con firmeza, añadió: “Eres un necio, ella no te quiere, tú insistes ahí cuando me tienes aquí frente a tus ojos”.

Betty, cada vez más molesta, siguió: “Te trato como un rey, te doy de todo y tú nada, así que mucho cuidado porque a mí también me vas a perder”. Sus palabras dejaron a César desconcertado y pensativo, cuestionando qué hacer con sus sentimientos hacia ella.

¿Qué hará César ante la advertencia de Betty? ¿Finalmente le dará una oportunidad o dejará que la situación se enfríe? No te pierdas el siguiente episodio de Pobre Novio para descubrir cómo continúa esta historia.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

