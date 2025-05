En el último episodio de Pobre Novio, la relación entre Pamela y Santiago terminó de forma abrupta cuando ella lo dejó plantado en el altar para fugarse con Arturo. Sin embargo, esa relación con Arturo no duró mucho tiempo, y durante ese lapso, Pamela comenzó a acercarse cada vez más a Johnny, el mejor amigo tanto de ella como de Santiago.

Cuando Johnny le contó a Santiago que Arturo terminó con Pamela, Santiago reaccionó sorprendido: “¿No lo entiendo, le terminó de buenas a primeras?” preguntó. A lo que Johnny, visiblemente molesto, respondió: “Se aburrió, así como si fuese un sofá, ¿qué cree que es? Después de tanto amor que le dio, él la bota”.

Santiago, tratando de calmarlo, le preguntó por qué le afectaba tanto. Entonces, Johnny, armado de valor, le confesó: “Hay algo que nunca te he contado y que me he guardado para mí” y, con mucho suspenso, agregó: “Lo que pasa es que yo estoy enamorado de Pamela”.

¿Cómo reaccionará Santiago ante esta inesperada confesión? ¿Qué ocurrirá ahora entre Johnny y Pamela? No te pierdas el próximo episodio de Pobre Novio para descubrir todo lo que está por venir.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

