En el último episodio de Pobre Novio, Vilma y César habían sido esposos durante más de 20 años, pero la verdad salió a la luz: César había tenido un romance con Betty, la mejor amiga de Vilma, y de esa relación nació Iván.

Tras la ruptura entre ambos, Arturo se fue acercando cada vez más a Vilma, primero como socio y luego como amigo, hasta que finalmente terminó su relación con Pamela. Fue entonces que César, molesto y decidido, encaró a Vilma: “Pamela vino llorando a contar que Arturo terminó con ella, ¿tú tienes algo que ver con esa ruptura?”

Vilma, visiblemente irritada, le respondió: “Yo no tengo por qué darte explicaciones, no seas fresco. ¿Quieres volver a la época en la que éramos un matrimonio feliz? Tú tuviste un hijo fuera del matrimonio, no te conviene hablar de eso”.

La conversación terminó cuando Vilma sentenció: “Si Arturo terminó con Pamela, es asunto suyo”.

¿Qué pasará con la relación entre Vilma y Arturo? ¿Cómo afectará esta confrontación con César a la vida de todos los involucrados? No te pierdas el próximo episodio de Pobre Novio para descubrirlo.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

