En Pobre Novio Santiago y Alicia atraviesan un momento clave en su relación. Después de una noche juntos, ambos empiezan a construir su vida de pareja, pero la propuesta de Eduardo sobre tener un hijo a cambio de una suma considerable de dinero pone a prueba sus valores. Santiago dejó claro que no está dispuesto a aceptar algo tan radical: “Están locos si piensan que vamos a aceptar algo así”. Alicia, con calma, le muestra su apoyo, diciendo que aún están comenzando su vida juntos y que no está interesada en un hijo en este momento.

Por otro lado, Marcos y Génesis siguen lidiando con el secreto de su embarazo. A pesar de que Génesis insiste en mantenerlo en secreto, temerosa de las reacciones de sus madres, las tensiones comienzan a crecer. En una conversación íntima, Marcos le asegura que eventualmente tendrán que enfrentar la verdad, pero por ahora, está dispuesto a respetar su deseo de ocultarlo.

Mientras tanto, Vilma enfrenta un dilema emocional con Arturo. Aunque siempre fue firme en no involucrarse con alguien comprometido, Arturo no ha dejado de insistir. En una conversación sincera con Génesis, Vilma le confesó que siente una fuerte atracción por su socio, a pesar de sus dudas. “Arturo se me declaró y me está haciendo propuestas románticas”, reveló, sin poder ocultar su vulnerabilidad. La sinceridad de Vilma sorprendió a Génesis, quien no tardó en apoyar a su amiga, pero ¿será suficiente para que Vilma se anime a darle una oportunidad a Arturo?

Con tantas emociones a flor de piel y decisiones por tomar, Pobre Novio sigue dando giros inesperados. ¿Cómo reaccionará Eduardo ante la negativa de Santiago y Alicia? ¿Qué pasará cuando Génesis y Marcos no puedan esconder más el embarazo? Y, lo más importante, ¿se animará Vilma a dar un paso hacia Arturo? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Pobre Novio para descubrirlo!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

