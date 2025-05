En este emotivo capítulo de Pobre Novio, Iván decidió abrir su corazón con su padre tras vivir una gran decepción amorosa. Con la ilusión de formalizar su relación, el joven se tatuó en los brazos el nombre de Cami, un gesto que para él representaba una muestra de amor sincera hacia quien creía que sería su pareja en el futuro. Sin embargo, sus padres no estuvieron de acuerdo y consideraron que no era una decisión adecuada.

Todo empeoró cuando Iván se reunió con Cami para mostrarle los tatuajes. Aunque ella se alegró por el gesto, lo calificó como algo “exagerado”, lo que hizo que él se sintiera profundamente rechazado.

Más tarde, con el corazón hecho pedazos, se desahogó con su padre: “Cami me dijo que llevamos bien, pero que eso no quiere decir que será mi flaca”, expresó con tristeza. Luego añadió, visiblemente afectado: “Cuando le mostré mis tatuajes me miró como un pavo, como un baboso que se la creyó todo”.

Frente a su dolor, César trató de consolarlo, escuchándolo con atención y dándole consejos desde el cariño y la comprensión.

¿Logrará Iván superar esta decepción? ¿Podrá acercarse aún más a César tras este momento difícil? ¿Cambiará la actitud de Cami? ¡Descúbrelo en los próximos capítulos de Pobre Novio!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

