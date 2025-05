En este nuevo episodio de Pobre Novio, el secreto que Génesis y Marquitos intentan guardar empieza a tambalear. Aunque ambos acordaron no contarle a nadie sobre el embarazo hasta sentirse preparados, la realidad está comenzando a imponerse, ya que Génesis ha empezado a experimentar los primeros síntomas de gestación.

Durante una tranquila conversación con Vilma, la joven se puso de pie y, de inmediato, sintió un leve mareo que la obligó a tambalearse. Con esfuerzo, se sostuvo de la silla mientras cerraba los ojos, tratando de recuperar el equilibrio.

Al notarlo, Vilma reaccionó con preocupación: “¿Génesis, estás bien?”, preguntó con el ceño fruncido. Pero Génesis, apurándose a disimular, respondió rápidamente: “Sí, sí, no se preocupe, no me ha pasado nada, voy a ver la cocina, con permiso”, intentando escapar antes de levantar sospechas.

¿Se dará cuenta Vilma de lo que realmente está ocurriendo? ¿Cuánto tiempo más podrá Génesis ocultar su embarazo? ¿Y qué pasará cuando la verdad salga a la luz? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Pobre Novio!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

