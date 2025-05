En el nuevo capítulo de Pobre Novio, la relación entre Marquitos y Génesis se vio nuevamente tensionada por la posibilidad de un embarazo no planificado. A pocas horas de rendir su examen de admisión, el joven no pudo evitar preguntarle a su pareja: “¿Te llegó?”.

Ante la respuesta negativa, insistió preocupado: “¿Por qué no compramos una prueba y salimos de esto de una vez?”, pero Génesis, intentando calmarlo, le contestó: “No, en cualquier momento me va a llegar, solo hay que esperar un poquito”.

Además, la joven intentó motivarlo para que no pierda el foco en su futuro: “Tú tienes que concentrarte en tu examen, es lo único que importa”, le dijo con cariño.

¿Está Génesis diciendo la verdad o solo quiere evitarle un mal momento a Marquitos? ¿Podrán ambos manejar esta tensión sin que afecte su relación? Descúbrelo en los próximos episodios de Pobre Novio.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

