En el capítulo 110 de Pobre Novio, las relaciones entre los personajes avanzan con intensidad, dejando a todos al borde del drama y la emoción. Aquí te contamos lo más destacado:

Iván y Camila siguen consolidando su relación, a pesar de las críticas de Betty, la madre de Iván. Después de una inesperada visita de Camila, en la que ambos se besan, Iván decide oficializar su relación ante su madre, confesando: “Aparte de ser mi profesora, es mi enamorada”. La reacción de Betty es de total sorpresa y rechazo, pero Iván se muestra firme en su decisión.

Por otro lado, Isabela y Eduardo retoman su romance, a pesar de las dudas que aún la invaden. Después de un emotivo beso, Eduardo le pide a Isabela que le dé una segunda oportunidad, y ella acepta de forma dudosa.

Sin embargo, Pamela, la exnovia de Santiago, sorprende a la pareja cuando entra en el momento en que se están besando, poniendo en riesgo todo lo que Isabela había intentado esconder.

Mientras tanto, Santiago no puede soportar la distancia y, aunque está en Brasil con Alicia, no puede dejar de pensar en Isabela. Después de una conversación con su amigo Johnny, Santiago finalmente decide enviar un mensaje a Isabela: “Te amo”. Pero Isabela, confundida y tratando de seguir adelante con Eduardo, no sabe cómo reaccionar.

¿Cómo reaccionarán Isabela y Santiago ante lo que sienten el uno por el otro? ¿Iván y Camila podrán superar la desaprobación de Betty? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Pobre Novio para descubrir qué pasará con todos estos enredos emocionales!

¿De qué trata "Pobre Novio" de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

