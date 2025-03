Laly Goyzueta, quien da vida a Betty en Pobre Novio, ha demostrado que, a pesar de interpretar a un personaje de carácter fuerte, tiene una gran pasión por el cine. En una reciente edición de Hola Latina, la actriz compartió con su público y reveló en qué película le habría encantado actuar.

Cuando le preguntaron sobre la cinta en la que siempre soñó participar, primero comentó que tenía gustos muy variados en cuanto a películas y bromeó diciendo: “Cinema Paradiso es una película antigüita como yo, pero me gustó”.

Sin embargo, al responder la pregunta sobre la obra en la que siempre quiso estar, Laly confesó: “De acción no tanto, me hubiese gustado actuar en la que salía Brad Pitt”. Tras unos segundos de intentar recordar el nombre, exclamó emocionada: “¡Troya! Con bastantes guerreros, de extra no importa, pero quería estar ahí”.

¿Qué te pareció la confesión de Laly Goyzueta? ¿Te la imaginas en una película épica como Troya?

