En Pobre Novio, Javier Valdés es el actor que interpreta a “Arturo Thompson” de #PobreNovio, la exitosa novela de Latina. Como parte del segmento “Hola, Latina”, el actor abre su corazón y habla sobre su bien más preciado: la familia.

“Son 38 años de casado con la misma mujer. Tengo dos hijos, mi hijo Nicola y mi hija Micaela”, cuenta Javier, lleno de orgullo.

Aunque el actor dejó la historia de cómo conquistó al amor de su vida para otra ocasión, sí se tomó la molestia de presentarse como un hombre transparente. “Yo NO miento. Yo JAMÁS miento”, asegura.

Además, fue enfático en que NO EXISTEN las mentiras blancas. “O mientes o no mientes, no hay mentira blanca”, precisa el actor.

Otra de las facetas en la que se muestra es como un partidario del romanticismo. “Me gustaría participar en un romance de pareja”, cuenta sobre sus ambiciones en el rubro actoral.

¿Se le cumplirá pronto en #PobreNovio? ¿Arturo Thompson dejará a Pamela Chumbe para vivir un apasionado romance junto a Vilma Rossi?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

