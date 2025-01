Daniella Acosta, presentadora del REACT en vivo de “Pobre Novio” vía YouTube, NO pudo contenerse al ver a Mónica BESAR a Eduardo Salazar, el ex prometido de Isabela Thompson, quien se supone que es su MEJOR AMIGA y con quien comparte departamento.

La supuesta amiga había tomado y, al encontrarse a Eduardo en el bar, no dudó en expresarle sus verdaderos sentimientos y se lanzó a sus brazos para robarle un beso. Al ver la CAÓTICA ESCENA, Daniella Acosta expresó: “Nooo, qué amiguita, ¿qué le pasa? ¿qué le sucede? Y el otro no la rechaza. Empújala. La detesto. No pues, con esta amiga… De verdad, la detesto“.

Y lo peor vino cuando Mónica y Eduardo se VOLVIERON a besar frente al departamento de Isabela y se ESCAPARON a pasar la noche juntos. “No me parece esta chica. ¿Qué tiene? Cada vez me cae peor (…) Eso no me lo esperaba para nada del mundo, de verdad“, sentenció.

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

Revive AQUÍ el REACT del capítulo 29 de “Pobre Novio” vía YouTube con Daniella Acosta

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR