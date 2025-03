En Pobre Novio, Daniella Acosta reacciona diariamente al capítulo en el REACT EN VIVO que se transmite en YouTube. Hoy, la influencer vivió intensamente la escena final, donde Johnny y Pamela compartieron un apasionado momento en medio de una fiesta.

Los jóvenes estaban bailando y, tras haber tomado algunas copas, Johnny volvió a confesar sus sentimientos a su mejor amiga. “Eres tan linda”, le dijo mirándola fijamente. Pamela, algo nerviosa, intentó frenarlo: “No empieces porque esto no va a funcionar”. Sin embargo, Johnny insistió: “No puedo dejar de pensar en ti”.

En ese instante, Daniella Acosta, sorprendida y emocionada, se llevó las manos a la cara y exclamó: “¡Uy, Dios, ella se acercó más a él! ¡Ella lo besó!”. Y cuando el beso se intensificó, agregó: “¡Parece que todo se detuvo a su alrededor!”.

Además, en medio de la emoción, soltó una teoría inesperada: “Vilturo está cada vez más cerca”, refiriéndose a un posible romance entre Vilma y Arturo.

¿Será que Pamela se ha enamorado de Johnny? ¿Cómo reaccionará Arturo si se entera? ¡No te pierdas el próximo episodio de Pobre Novio!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

