En Pobre Novio, Isabela parecía haber cerrado cualquier posibilidad con Eduardo, luego de su relación con Santiago y del pasado de Eduardo con su mejor amiga Mónica. Sin embargo, tras su ruptura con Santiago y una sorpresiva reconciliación con Mónica, ambas decidieron salir de fiesta, donde inesperadamente se reencontraron con Eduardo. Después de unas copas, Isabela y Eduardo se besaron.

Al día siguiente, ella lo llamó para disculparse y dejarle claro que no quería malentendidos. Sin embargo, cuando se vieron en la oficina, Eduardo le dijo: “Isa, no te preocupes, es un beso entre amigos, no pasó nada, ¿podemos pasar la página?”, frase que generó una inmediata reacción de Daniella Acosta, quien durante su REACT EN VIVO no pudo evitar exclamar con una expresión incrédula: “¿Un beso entre amigos?”.

La conversación continuó cuando Isabela confesó: “Es que me da vergüenza y no quiero confundirte”, a lo que Eduardo respondió: “¿O sea me ves confundido y sin brújula, buscándote con otra intención?”. Ante esto, Daniella fue tajante y directa al decir: “Sí”, dejando claro que, para ella, las intenciones de Eduardo son más que evidentes.

¿Eduardo realmente está confundido o solo está jugando con los sentimientos de Isa? ¿Ella será capaz de dejar todo en el pasado? ¡No te pierdas lo que viene en Pobre Novio!

Mira AQUÍ el capítulo 98 de “Pobre Novio”, la novela de Latina

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

