En Pobre Novio, Génesis Márquez es uno de los personajes que se ha ganado el cariño de los televidentes de la nueva novela de Latina, ¿pero quién está detrás de este rol? Se trata de Keki Rojas, que está lista para contar más detalles sobre su vida para el segmento “Hola, Latina”.

Desde que llegó al Perú, el despegue de su carrera artística requirió de mucho esfuerzo y trabajo duro. Por eso, la venezolana no desaprovechó la oportunidad de contar algunos pasajes de su faceta como actriz ante las cámaras de Latina.

¿Keki Rojas recibe interesantes propuestas de un SUGAR DADDY?

En sus redes sociales, Keki Rojas ha logrado reunir una gran cantidad de seguidores que no dejan de recordarle lo encantadora que es. Sin embargo, hay algunos mensajes que la dejaron EN SHOCK, ¿cuáles?

“Tengo un seguidor que siempre, siempre me dice: “Por favor, por favor, Keki. Déjame ser tu SUGAR DADDY, yo te voy a hacer feliz. Te lo juro” y yo lo ignoraba”, señala la actriz que jamás se imaginó lo que ocurría tiempo después.

Los atrevidos mensajes volvieron a llegar un día en el que Keki no tenía intenciones de soportar a nadie. “Un día me escribió y yo estaba tan cruzada que le dije: “A ver, pues. Manda, tú que tanto hablas, ya pues”. Me dijo: “Manda tu Yape”. Estaba con mis amigos, se lo mandé y me mandó dinero a cambio de NADA”, cuenta la artista.

Entre risas, la cantante se atrevió a revelar el monto que recibió en su cuenta bancaria. “De dos ceros, me hubiera encantado tres”, bromea Keki al recordar el divertido momento que le tocó vivir.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

