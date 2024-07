Salvador Gallardo se volvió a encontrar con María Gracia Rizo Patrón después del bochornoso evento que protagonizaron delante de Felipe Arosamena. El muchacho se mostró arrepentido por los calificativos y palabras que utilizó, por lo que le pidió disculpas desde lo más profundo de su corazón. “¿Cómo se te ocurre ponerme en una situación así?”, dijo Gracia muy resentida.

“Ya sé que la embarré, perdón. Es que, me pones”, mencionó Salvador muy arrepentido. Sin embargo, parece que Gracia no dará su brazo a romper tan fácilmente. “No lo hiciste por caliente, lo hiciste por picón”, comentó.Ante ello, Gracia manifestó que es probable que él le tenga miedo a Pipo. No obstante, dio contundente respuesta: “Obvio que el desabrido de tu ex me tiene miedo, yo sí peleo por lo que quiero”.

La hija de Techi comenzó a sonreír de a pocos e hizo curiosa pregunta: “¿Y me quieres a mí?”. Salvador sacó su lado más galán para tratar de ganarse nuevamente el corazón de Gracia. “Te lo juro, por tus ojos, tu pelo. Te quiero para mí”, comentó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.