Belén Rizo Patrón acudió de forma misteriosa con Salvador Gallardo para hacerle un pedido especial. “Vengo a hablarte sobre mi hermana”, mencionó. Salvador se lo tomó de forma sarcástica y acotó lo siguiente: “A ella no me la tienes que refrescar. La tengo clarita en la cabeza. No me la puedo sacar de ahí, será que es la más bonita del mundo. Desde que la ví, quedé enamorado”.

Es ahí cuando Belén comienza a revelarle su punto de vista acerca de lo que siente Gracia por él. “Gracia ha sido incapaz de dejar a Felipe, a pesar de lo enamorada que está de ti. Si mi hermana se casa con Felipe no va a ser feliz… Contigo es libre, divertida, creativa….”, expresó.

También le pide que no se rinda con ella y que haga todo lo posible para siga a su corazón y no se case a la fuerza con Pipo. “No sé qué hacer. Tu hermana es súper terca”, agregó Salvador. “En el mundo sólo hay una persona que puede convencerla de cancelar ese matrimonio y esa eres tú. Haz que no se case, por favor”, sentenció Belén.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.