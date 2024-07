¡NO SOPORTÓ! María Gracia Rizo Patrón se molestó con Salvador Gallardo después de que este INSINUARA, frente a su ex Felipe Arosamena, que entre ellos dos pasa algo más que una simple amistad. Por eso, la hija de Techi no se resistió y le tiró una fuerte bofetada.

Todo inició cuando Salvador le pidió explicaciones a Gracia por su actitud. “Ya pues pituquita, ¿vas a decidir o no? Porque está claro que tienes algo con cada uno, pero a tu estilo”, le reclamó. “Tú te volviste loco. Sorry Felipe, pero Salvador se ralló mal”, se excusó Gracia con su ex prometido que justo había llegado a verla al terminal.

Sin embargo, Salvador no se quedó callado: “Acá los tres sabemos perfectamente lo que está pasando y Gracia tiene que tomar una decisión”. Pero la joven se NEGÓ a darle una respuesta, y eso enfadó aún más al hijo del “Tiburón” Gallardo.

“Yo solamente quiero que se aclaren las cosas. ¿Somos adultos o no? Estoy harto de tus caprichos y de todos tus juegos (María Gracia). ¿Con cuál de los dos vas a estar?”, cuestionó. Esa fue la gota que derramó el vaso y María Gracia terminó dándole una cachetada.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.