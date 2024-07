Lo Cocó llegó a su casa asustada y nerviosa después de lo vivido con Don Bernardo. Llegó de frente a busca a María Teresa De La Puente a quien le contó la conversación que tuvo con el panadero. “Don Bernardo se me declaró”, expresó causando el asombro en Techi, quien no podía creer lo que estaba escuchando. “¿Qué está pasando en este barrio? Unos terminan, otros vuelven”, agregó Techi.

Es ahí donde La Cocó le cuenta que tuvo que fingir su desmayo. “Me hice la desmayada, menos mal que no me dio respiración boca a boca. Cuando me desperté, me hice la loca”, narró. Además, agregó el motivo por el que no tendría una relación con Don Bernardo: “Definitivamente Don Bernardo no es de nuestra clase”, sentenció.

Por su parte, a Techi le pareció muy gracioso lo que estaba escuchando. Incluso le dio un consejo para que tome la mejor decisión posible. “No pasa nada si Don Bernardo es de una familia más humilde. Lo importante es que a ti te guste”, agregó.



¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.