La Cocó se desmayó después de escuchar cómo Don Bernardo le preguntó si podía convertirse en su novio. El abuelito de Margarita se preocupó bastante por la situación de Cocó e incluso trató de reanimarla. Sin embargo, cuando recobró fuerzas, mencionó que se había olvidado de todo lo sucedido.

“Señora Cocó, me tenía muy preocupado. Otras veces se despierta más rápido”, expresó el panadero, mientras que Cocó recalcó que no sabía que es lo que había pasado. “Parecía la bella durmiente”, añadió Don Bernardo mientras miraba preocupado a la abuelita de las Rizo Patrón. “La verdad es que no me acuerdo de nada. Se me borró todo, sólo me acuerdo de que estábamos comiendo torta”, fue la respuesta de Cocó.

“Nos pusimos a hablar de un tema muy importante”, contestó Don Bernardo intentando retomar las cosas donde las dejaron. Sin embargo, Cocó no tuvo mejor idea que salir corriendo del lugar, atemorizada con lo que acontenció.



¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.