Goyo se mostró bastante desconcertado luego de que Conchita saliera corriendo de la ceremonia de la boda. A pesar de que él sabía que todo era una farsa, mantenía la esperanza que se fuera a llevar a cabo. El joven partió en llanto, Manuel lo consoló pero no le termina de creer por completo. “Ya puedes dejar de actuar, Goyo”, expresó “El Tiburón” cuando llegaron a su casa.

“Pero si yo soy la víctima, me plantaron en el altar frente a todos… El amor es tonto, no ciego”, mencionó Goyo excusándose por todo lo sucedido. “Jefe, yo estoy enamorado de Conchita de verdad. Tenía la esperanza hasta el último minuto que me casaba con ella”, añadió en forma de confesión ante la mirada atenta de Manuel.

“¿De verdad estás enamorado de Conchita?”, preguntó Manuel muy intrigado. “Ella no sabe que estoy enamorado de ella de verdad. Ella cree que todo es mentira. Incluso lo que siento”, sentenció el pequeño trabajador del terminal.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.