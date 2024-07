Conchita está frente a todos sus invitados mientras que la ceremonia de su boda continúa de acuerdo a su plan. Sin embargo, Manuel en ningún momento ha hecho algo como para que esto se interrumpa abruptamente. Por ello, Conchita comenzó a mandarle señales para que haga lo propio, pero parece no entender. “¿Qué se supone que debo hacer?”, pregunta desconcertado.

Es ahí donde Conchita decidió ser lo más evidente posible antes de darle el “sí” eterno a Goyo. “Para el matrimonio, si nosotros nos amamos”, expresó. “Pero Conchita si tu amas a Goyo”, refutó Manuel. “No, Manuel. Yo no amo a Goyo. Esto solamente lo hacía para que despiertes, porque yo te amo”, sentenció la emprendedora causando mucha sorpresa en todos los presentes.

“Yo no me voy a casar con este. Esto es teatro nada más”, recalcó Conchita mientras miraba a Goyo. Fue ahí cuando Manuel decidió levantar la voz. “¡Conchita, yo no te amo, entiende!”, gritó. En ese instante, la mujer salió corriendo mientras que las lágrimas comenzaron a brotar por sus ojos.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.