¡NO QUIERE NADA FORMAL! Salvador Gallardo visitó a Gracia Rizo Patrón en su casa y se sinceró: no quiere ningún compromiso porque no es el estilo de vida que quiere para él. El joven quiere seguir divirtiéndose.

TE PUEDE INTERESAR | Pituca Sin Lucas Capítulo 38: José Antonio hace su aparición delante de Techi y la deja sin palabras

Cuando Gracia se disponía a pedirle disculpas por su conversación previa, Salvador la cortó y fue tajante al decir: “Tranquila. Cada uno piensa como piensa. No pasa nada. No fuiste miss simpatía, pero yo también me quedé pensando con eso de que no te casarías conmigo y ya está, ¿no?”.

Y, aunque la hija de Techi intentó retractarse, fue demasiado TARDE. “No pasa nada, enserio. Yo tampoco me quiero casar. Mucho menos comprometerme. A lo mejor tú te has confundido conmigo por como soy, pero, créeme, el compromiso no es lo mío”, sentenció Salvador.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.