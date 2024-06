Manuel Gallardo llegó bastante alarmado al Terminal Pesquero para contarle a María Teresa De La Puente que Franco Gallardo vio a José Antonio Rizo Patrón afuera de su casa. El “Tiburón” Gallardo se mostró bastante preocupado y Techi también está con los pelos de punta, pues no sabe qué haría si esto llegara a darse. “Entonces ya sabe todo sobre nosotras”, dijo preocupada.

Además, Techi aprovechó para contarle a Manuel que le dejó una carta en la puerta de su carro. “Ah, no pues. Entonces es clarísimo que las está persiguiendo”, aseveró el emprendedor. “Esto es un desastre, tengo a la policía y mis hijas angustiadísimas”, contestó Techi sin saber qué podría suceder con su futuro.

En ese sentido, reveló el verdadero motivo por el que está preocupada, más allá de si su esposo regresa o no. “Es que yo les he mentido, ellos (los policías) me preguntaron por él y no les dije la verdad. Es que me siento infiel”, sentenció. “Desleal quise decir”, agregó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.