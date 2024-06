María Gracia Rizo Patrón se armó de valor y tuvo una pequeña conversación con Salvador Gallardo donde finalmente le dio los motivos por los que no puede formalizar una relación con él. La jovencita estuvo muy seria desde el inicio, mientras que al hijo de Manuel Gallardo se le veía bastante ilusionado. “Tú me gustas, me gustas bastante”, comenzó diciendo Gracia, generando una sonrisa de oreja a oreja en Salvador. Sin embargo, lo malo llegaría después.

“Me parece que tienes algo y la pasamos bravazo, pero yo soy las chicas que se casan. Me refiero a que soy una chica que quiere casarse y busco a un novio como Felipe, que tenga una profesión, que sea como yo, que sea de la misma clase… Que sea alguien como mi papá”, sentenció Gracia, causando una gran inconformidad en Salvador.

“¿Y qué pasa? ¿Por ser misio no clasifico?”, resaltó Salvador muy mortificado. Por su parte, Gracia todavía tenía un golpe final para dar: “Tú y yo somos nada que ver. Quiero ser franca y directa, yo jamás podría casarme contigo”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.