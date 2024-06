Belén Rizo Patrón no se quedó con la duda y después de que Margarita le lanzara cierta indirecta, decidió preguntarle a Franco Gallardo que es lo que realmente está pasando. “Hablé con Margarita en la mañana y me dijo que había una situación que me tenías que explicar”, expresó la jovencita ante la mirada de sorpresa de Franco.

“Tu sabes como es Margarita, que a veces inventa tonterías para molestar a la gente… Pero igual tu sabes que cualquier cosa que pase con Margarita es tema mío. En eso quedamos, ¿no?”, fue la forma en la que Franco decidió salir del problema. Sin embargo, esta respuesta sólo hizo que tuviera más intriga de lo que estaba sucediendo.

“Pensé que a lo mejor ustedes habían regresado”, manifestó Belén muy confundida. “Si es que regresara con Margarita, no te lo tendría que contar tampoco ¿no?”, sentenció Franco antes de salir rápidamente de la casa de la hija de María Teresa De La Puente.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.