Margarita fue en busca de Belén Rizo Patrón para actualizarle algunas cosas. Sin embargo, Belén todavía no está al día de lo que está ocurriendo. Sin embargo, es consciente de que su vínculo con Franco Gallardo culminó hace algunos días. Por su parte, Margarita le va a contar que ambos están retomando lo que dejaron por culpa de ella.

“Franco y yo lo vamos a volver a intentar. Él la ha pasado muy mal y merece ser feliz. No te metas entre nosotros”, comenzó diciendo Margarita mientras miraba fijamente a Belén. “Más que felicitarme, te pido que no te metas en nuestra relación”, sentenció causando la ira de Belén.

“Yo nunca me he metido entre ustedes… ¡Yo también te estoy hablando, Margarita! ¡No quiero que me vuelvas a hacer TikTok o me hagas bullying en el colegio!”, gritó Belén al sentirse muy acosada por Margarita.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.