Después de que la Policía llegara hasta la panadería de don Bernardo para preguntar por Techi De La Puente, a la Cocó no le quedó otra opción que contarle la verdad al dueño de la panadería. La abuela de las Rizo Patrón por fin le contó a Don Bernardo el verdadero motivo por el que se mudaron. “Yo lo veo a usted con su vida pequeñita, con su negocito, con su casita no pueda comprender esto, pero nosotros somos una familia millonaria que ha sido manchada por la desgracia…” , comentó.

Ante la sorpresa del abuelo de Margarita, la Cocó decidió continuar y decirle toda la verdad. “La verdad es que nos mudamos aquí porque el esposo de Techi estafó a medio Lima y nos quedamos aquí con un montón de deudas”, confesó. Al ver que don Bernardo continúa confundido, la mujer aclaró qué es lo que realmente sucedió con su casa.

“Mi casa en Las Casuarinas no la están reconstruyendo, ni se incendió, la incautó la policía”, explicó. La inesperada revelación tomó por sorpresa, quien se mostró indignado. “Usted me mintió”, sentenció. La Cocó, avergonzada, le respondió que entendía si él dejaba de saludarla . “Ahora me voy porque no soy capaz de seguir mirándolo a los ojos”, manifestó antes de salir por la puerta de la panadería.