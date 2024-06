Franco Gallardo finalmente tomó una decisión respecto a su futuro con Belén Rizo Patrón. El hijo de Manuel Gallardo estuvo muy mal porque sentía que se comenzó a alejar de Belén a raíz de que se hizo toda una alarma en el vecindario por lo del agujero en la pared. Además, Margarita se está volviendo a acercar a él poco a poco. Por este motivo, le dijo lo siguiente: “He estado pensando mucho tiempo esperando a que reacciones y nunca lo hiciste. Entonces, no vale la pena esperar”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR | Pituca Sin Lucas Capítulo 34: Salvador EXPLOTA con Felipe y tuvo que ser controlado por Micaela

Aunque al inicio Belén lo quiso interrumpir, Franco le pidió que lo dejara terminar. “No quiero vivir amarrado a una ilusión. Tal vez todas las embarradas fueron una excusa para no estar conmigo”, expresó. La hija de Techi no supo que decir, simplemente se quedó petrificada mientras que escucha como el chico del que está enamorada planea dar un paso hacia atrás.

Luego de todo su discurso, Franco le dio la estocada final, con lo que concluiría cualquier tipo de acercamiento romántico que tuvo con su vecina. “Ya me cansé de buscarte. Está clarísimo que no me vas a buscar”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.