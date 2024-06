María Teresa De La Puente decidió conversar con sus hijas ante un posible regreso de José Antonio Rizo Patrón. Todas están a la expectativa de que esto suceda luego de hacer su “aparición” de misteriosas formas. Una de las más entusiasmadas con esto es Gracia, pues anhela recuperar la vida que llevaba antes. “Yo entiendo que estén un poco ansiosas por lo que puede pasar con su papá, pero la verdad es que no sé”, comenzó diciendo Techi.

“Supongo que cuando su papá venga vamos a conversar, pero no sé lo que va a pasar con nuestro matrimonio”, sostuvo Techi para no generar muchas expectativas en sus hijas. Sin embargo, la que sacó cara por su padre fue Gracia: “Según Belén, te quieres separar (…) Yo respeto lo que dice Belén, pero en mi opinión separarse es la última opción”, sentenció. Por su parte, Techi, defendió sus ideas. “La decisión que tomemos con nuestro matrimonio es nuestra. Esto ha sido muy fuerte para mí”, contestó.

Al parecer la noticia no cayó nada bien en Gracia, quien respondió con todo. “Es mi papá y no podemos dejarlo sólo porque tuvimos un problema económico”, expresó. “Tu papá no sólo tuvo un problema económico, es un criminal, estafó gente”, respondió Techi muy eufórica. “Eso lo dices porque te conviene, porque quieres meterte con el vecino”, sentenció Gracia, ocasionando que María Teresa De La Piente le levante la mano.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.