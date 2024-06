Salvador Gallardo se la quiso dar de galán con María Gracia Rizo Patrón y cuando se pensó que iban a formalizar su relación, él le recalcó que no había exclusividad, ya que nunca se encasilla con una sola mujer. Gracia lo entendió y mantuvo una pequeña distancia, aunque ambos se siguen buscando constantemente. Sin embargo, en una conversación con su hermano Franco, terminó confesando que realmente tiene sentimientos por ella.

TE PUEDE INTERESAR | Pituca sin Lucas Capítulo 33: Salvador se sincera y REVELA qué siente por Gracia

Primero comenzó contándole que fueron a un hotel, donde f inalmente no pasó nada. Salvador recordó tiernamente el momento que vivió con Gracia. “Es que no sé, la ví tan frágil que me está empezando a gustar”, comentó, causando asombro en el rostro de Franco, quien aún no puede creer que su hermano se esté enamorando de verdad.

“Uy no. Ya fuiste, hermano. Estás enamorado”, sentenció Franco. La conversación hubiera seguido de la no más normal, si no fuera porque Micaela Gallardo interrumpió su conversación de “hombres”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.