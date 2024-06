María Gracia Rizo Patrón escuchó a su madre hablando en el balcón junto con Manuel Gallardo, donde pudo oír claramente cómo mencionaron que se “extrañaron”. Esto despertó una alerta en la jovencita, quien sabe que Techi es una persona casada, por lo que le debe fidelidad a José Antonio Rizo Patrón. Por este motivo, habló con Belén para tratar de entender lo que realmente sucedió. “No sé qué va a ser de su matrimonio cuando él vuelva”, comentó la adolescente.

“Yo también hablé con ella de ese tema, pero no me dijo nada”, mencionó María Gracia. “Sinceramente, no sé si vaya a seguir con él. La está pasando pésimo. Imagínate todas las cosas que está haciendo mi papá”, recalcó Belén, respaldando cualquier tipo de decisión que tome Techi. “Pero ellos tienen años casados, tienen que saber perdonarse”, expresó Gracia, defendiendo a su papá.

Sin embargo, Belén sabe por todo lo que su familia está pasando. “Mi mamá está muy desilusionada con él”, contestó. Fue ahí cuando le entró la duda de que algo está pasando entre su mamá y el “Tiburón Gallardo”. “Belén, ¿no crees que esa desilusión tiene que ver con el vecino?”, aseveró Gracia.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.