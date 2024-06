¡LA PASÓ MAL! Don Bernardo aprovechó la oportunidad e invitó a la Cocó a una salida para los dos solos. La madre de Techi ACEPTÓ, aunque tenía dudas del lugar al que la llevaría.

De sorpresa, ambos terminaron en un bowling. La Cocó se mostró sumamente ¿DECEPCIONADA? del lugar que había escogido Don Bernardo porque requería esfuerzo físico de su parte para jugar. “Jamás me imaginé algo así. Estoy en ‘shock’ por la sorpresa”, aseguró la abuela de las Rizo Patrón.

Pero eso NO fue lo único que salió mal en la salida porque cuando la Cocó agarró una de las pelotas para derribar los pinos, terminó LASTIMÁNDOSE los dedos. “Todos mis deditos me los he fracturado. Socorro. Ah no, Socorro soy yo. ¡Help!”, se lamentó la mujer.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.