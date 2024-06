María Gracia terminó en una habitación de hostal junto a Salvador Gallardo, pero NO pasó nada porque la joven se negó. Aunque, ese momento aún sigue en su mente y no pudo ocultarlo más.

Durante una conversación con su hermana menor María Belén, María Gracia le REVELÓ TODO. “Belén, ¿te puedo contar una cosa? Pero, por favor, júrame que este va a ser el secreto más secreto que tengamos (…) Me fui a un hotel con Salvador, a un hostal”, dijo.

Este comentario IMPACTÓ a Belén, quien NO dudó en sacarle más detalles. “¿Te acostaste con Salvador?”, preguntó. “No, no, ¿cómo crees? Me dio miedo, nervios, me acordé de Felipe”, le respondió su hermana mayor.

Aunque eso no fue lo único que le contó. Belén también se enteró que Felipe sabe de la infidelidad de Gracia con Salvador. “Odio a esa salvaje. Micaela le contó a Felipe que le saqué la vuelta con Salvador”. “Gracia, lo siento mucho, eso es muy fuerte”, intentó consolarla, pero era tarea difícil.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.