14 de junio 2024 Actualizado el: 16 junio 24 | 09:59 am

Salvador Gallardo se encontró con María Gracia Rizo Patrón afuera de su hogar. El galán se le acercó, para conversar un poco. Los dos se dejaron de “jueguitos” y finalmente quedaron en salir un rato a divertirse. Gracia le dijo que quedaba totalmente a su disposición, pero no esperó que la fuera a llevar a curioso lugar.

“Ahhh, ¿aquí querías venir?”, mencionó Gracia cuando se dio cuenta que estaba afuera de un hotel. “Me muero de ganas de estar solito contigo”, mencionó Salvador. “¿Qué pasa, pituquita? ¿Nunca has venido a un telo?”, consultó, mientras a Gracia se le veía un poco nerviosa.

“Yo no te voy a obligar a hacer nada que no quieras”, insistió Salvador. Con ello, finalmente Gracia accedió ingresar con él a la habitación. “No, no. Hay que entrar”, manifestó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.